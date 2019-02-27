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Росгвардия подтвердила задержание челябинца, стрелявшего холостыми патронами с балкона

Мужчину передали сотрудникам полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Житель города Сим Челябинской области, который открыл стрельбу холостыми патронами с балкона третьего этажа многоквартирного дома, был задержан бойцами Росгвардии. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что по данным источников, военнослужащий по контракту в городе Симе открыл стрельбу холостыми патронами с балкона третьего этажа многоквартирного дома. Также источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что стрелявший является военнослужащим по контракту Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"25 февраля в городе Сим жильцы дома на улице Володарского указали на окно, откуда они слышали выстрелы, прибывшему по сообщению полиции экипажу вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии установили местоположение квартиры, блокировали пути отхода гражданина и задержали его. Задержанный был передан сотрудникам полиции. Позже установили, что оружие, из которого производили выстрелы, охолощенное, оно приспособлено только для стрельбы холостыми патронами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что информации, относится ли задержанный мужчина к какой-либо военной или правоохранительной структуре, у управления Росгвардии по Челябинской области нет.

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РоссияЧелябинская область
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