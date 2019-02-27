Жильцам горящего дома в поселке в Югре предоставили новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Жильцы частично расселенного дома, загоревшегося в среду в поселке Сергино (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), получили новое жилье, сообщила ТАСС заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам Татьяна Киселева.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что днем в среду в Сергино загорелся частично расселенный дом, в котором проживают пять человек. По данным ведомства, здание тушат по всей площади - более 600 квадратных метров. Пожар пока не удалось ликвидировать. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

"Людям уже дали в руки ключи, они заселяются в новый дом, который был сдан на днях. Всего в новостройку заселено пять человек. Это семья из трех человек с сыном-девятиклассником. Также двое взрослых, одному из которых дана квартира, второму комната", - сказала Киселева.