В частично расселенном доме в ХМАО ликвидировали пожар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в частично расселенном доме, загоревшемся в среду в поселке Сергино (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 17:49 по местному времени (15:49 мск). Информации о пострадавших или погибших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ликвидации пожара были задействованы 12 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что днем в среду в Сергино загорелся частично расселенный дом, в котором проживали пять человек. Они самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. По данным ГУ МЧС по ХМАО, здание горело по всей площади - более 600 кв. м. Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам Татьяна Киселева сообщила ТАСС, что погорельцам предоставлено жилье в новостройке.