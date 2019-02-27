Севший в Екатеринбурге самолет AzurAir до Вьетнама вылетел в пункт назначения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании AzurAir, который вылетел из Москвы в Фукуок (Вьетнам), но не смог долететь из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном, отправился в пункт назначения из аэропорта в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили ТАСС в аэропорту Кольцово.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AzurAir объявила о возвращении двух своих самолетов в Россию, следовавших рейсами в Таиланд и Вьетнам, из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Оба воздушных судна совершили посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации.

"Самолет рейса ZF-7747 Москва - Фукуок вылетел в 01:01 мск в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

27 февраля стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").