Все заместители главы Челябинска ушли в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Заместители избранного во вторник нового главы Челябинска Владимира Елистратова ушли полным составом в отставку и теперь работают в качестве исполняющих обязанности. Градоначальник пока не раскрывает сроки, в которые определится с фамилиями своих замов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации.

Депутаты челябинской городской думы во вторник избрали градоначальником Владимира Елистратова, который с ноября 2018 года был врио главы Челябинска.

"Все заместители главы ушли в отставку. Это связано с тем, что у них срочные контракты. Владимир Елистратов пока не раскрывает сроки назначения заместителей и какие-либо фамилии", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что в настоящее время все заместители работают, но к их должностям добавилось "исполняющий обязанности".

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ноябре 2018 года объявил об отставке с должности главы Челябинска Евгения Тефтелева, которую тот занимал с августа 2015 года. Тефтелев согласился с предложением руководства региона войти в состав областного правительства и был назначен вице-губернатором.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.