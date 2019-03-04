Тариф за вывоз ТКО на Урале планируется снизить с помощью льгот регоператорам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Тариф за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области планируется снизить, предоставляя льготы региональным операторам. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов

Ранее сообщалось, что глава региона поручил проработать вопрос снижения тарифов. На данный момент в Свердловской области ведут деятельность три региональных оператора по вывозу мусора - "Спецавтобаза", "Экосервис" и "Рифей". Для каждого из них установлен максимальный уровень тарифов - от 697,76 рублей до 845,87 рублей за кубометр мусора.

"Были приняты решения <…> по предоставлению льгот, которые позволят операторам снизить (тарифы). Они касаются налога на добавленную стоимость, и льготы по налогу на имущество, на землю, на прибыль и так далее. Когда будут приняты законы, региональная энергетическая комиссия пересчитает тариф и, соответственно, платежи будут снижены", - сказал он.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.