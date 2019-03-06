Врио главы Чебаркуля на время отпуска подследственного мэра стала его заместитель

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель главы города Чебаркуля Челябинской области Светлана Виноградова назначена врио мэра на время отпуска занимающего этот пост Сергея Ковригина, который находится под домашним арестом по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городской администрации.

"Постановлением Светлана Виноградова назначена временно исполняющим обязанности главы в связи с тем, что Сергей Ковригин ушел в отпуск на 45 дней. Отпуск продлится по 20 апреля", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил от представителя коммерческой организации взятку в виде услуг более чем на 50 тысяч рублей за передачу объектов муниципальной собственности.

Виноградова занимает пост заместителя главы Чебаркуля по социальным вопросам с 5 апреля 2016 года.