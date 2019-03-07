В Свердловской области готовы обеспечить доплаты для более 100 тыс. малоимущих пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Доплаты планируется обеспечить более 100 тыс. пенсионерам в регионе.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством РФ в Госдуму в минувший понедельник, его текст направили для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Госдума рассмотрит его 12 марта.

"В Свердловской области социальные выплаты получат до 101 тыс. пенсионеров. Потребность в средствах на доплату к пенсии в 2019 году составит более 530 млн рублей по региону", - сказал в докладе председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Заксобрания, размер доплаты будет рассчитываться для каждого пенсионера индивидуально.

Согласно законопроекту, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.