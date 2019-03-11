В школах Нефтеюганска ввели карантин до 18 марта из-за гриппа и ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Занятия отменены в школах Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за карантина по гриппу и ОРВИ, сообщается в понедельник в аккаунте городской администрации в социальной сети "ВКонтакте".

"С 12 по 18 марта во всех школах Нефтеюганска занятия отменяются. Объявлен карантин", - говорится в сообщении. Также приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта города.

Нефтеюганск - третий по величине город ХМАО. В нем проживают около 126 тыс. человек.

В понедельник после двухнедельного карантина по гриппу и ОРВИ в штатном режиме начали работать школы в Нижневартовске. В феврале карантин вводился в школах трех городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута и Урая.