Закрытые из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы в Нижневартовске возобновили работу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Школы Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), занятия в которых были приостановлены на две недели из-за высокой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), начали работу в обычном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета в понедельник.

Занятия были приостановлены с 26 февраля по 4 марта, а затем отмену занятий продлили до 10 марта. Как поясняли ТАСС в городском департаменте общественных коммуникаций, такая мера была введена для минимизации последствий заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 18 по 24 февраля в Нижневартовске заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 25%, чаще всего болели дети в возрасте от 7 до 14 лет.

"Ограничительные мероприятия [из-за гриппа и ОРВИ] сняты. Сегодня дети пошли в школы. Обучение идет в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По данным Роспотребнадзора, в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе число заболевших сократилось на 11,3%.