Девять человек привлечены к ответственности в связи со смертью детей на пожарах в Зауралье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области завершила проверку в связи с гибелью шести детей на пожарах в Юргамышском районе в январе этого года. По ее итогам девять человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Утром 27 января в деревне Раздольная Юргамышского района произошел пожар в частном доме, в результате погибли трое детей. Спустя два дня в частном доме в селе Горохово того же района при пожаре погибли женщина и трое детей. По фактам гибели людей были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"К дисциплинарной ответственности привлечены девять должностных лиц как районного, так и регионального уровня - сотрудники районной больницы, комплексного центра социального обслуживания, комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защиты и здравоохранения", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что в ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики Юргамышского района, свидетельства о непринятии эффективных мер по реализации государственной политики в этой сфере, отсутствие эффективного ведомственного контроля со стороны департамента здравоохранения, главного управления социальной защиты населения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области.