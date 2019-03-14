Движение автобусов по трассе М5 "Урал" в Челябинской области ограничено из-за снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовиков по участку федеральной автодороги М5 "Урал" в Челябинской области ограничено из-за сильного снегопада. Об этом сообщила в четверг на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Челябинской области 14 марта действует метеорологическое предупреждение. Ожидаются местами сильный и очень сильный снег, мокрый снег и дождь. Возможно налипание мокрого снега на провода, гололед. Днем температура воздуха в Челябинске будет держаться около 0 градусов.

"Управление ГИБДД Челябинской области сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в горнозаводской зоне области, Упрдор "Южный Урал" на участке с 1868-го по 1756-й км (от города Челябинска до города Миасса) автодороги федерального значения М5 "Урал" введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада аэропорт Челябинска временно перестал принимать рейсы. За ночь в районе аэропорта выпало около 15 сантиметров снега.