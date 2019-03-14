ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы из-за снегопада, который продолжался всю ночь. По предварительным прогнозам, погода улучшится в ближайшее время, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"За ночь выпало около 15 см снега, на аэродроме работают пять машин спецтехники, применяется реагент, аэропорт временно не принимает рейсы. По предварительным прогнозам, к 10:00 (08:00 мск) должен закончиться [снегопад]. Воздушные суда авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Победа", "Аэрофлот", "Норд Винд" и "Россия" из Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково ушли на запасной аэродром в Екатеринбург. Самолет авиакомпании "Сибирь" совершил посадку в Тюмени, один из рейсов "Аэрофлота" решением авиакомпании был отменен", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что из Челябинска не смогла вылететь группа из 60 южноуральских школьников, которые должны были отправиться в лагерь "Артек".

"Сейчас часть школьников из Челябинска уехали домой, остальные ждут улучшения погоды в гостинице аэропорта", - уточнили в аэропорту.

В пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор" водителей Урала предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах, которые могут продлится до 15 марта. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты Мансийском автономном округе, по данным дорожной компании, ожидаются сильный снег и мощные порывы ветра.