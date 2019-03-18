В Челябинской области возбуждено дело о взятке на сотрудника военного представительства

ТАСС, 18 марта. Начальник одного из военных представительств Министерства обороны РФ в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере, а его подчиненный - фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ в понедельник.

"Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона провела проверку исполнения должностными лицами одного из военных представительств Минобороны России законодательства о соблюдении запретов и ограничений, достоверности представления сведений о доходах. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере"), а его подчиненного - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. рублей "за общее покровительство и невоспрепятствование нормальной работе предприятия". Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении очередной суммы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что правоохранители в Миассе Челябинской области задержали сотрудника военной приемки, который был закреплен за одним из оборонных предприятий. Задержание проходило не на заводе, а непосредственно в городе.