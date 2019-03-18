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В Челябинской области возбуждено дело о взятке на сотрудника военного представительства

По данным Генпрокуратуры РФ, офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. рублей

ТАСС, 18 марта. Начальник одного из военных представительств Министерства обороны РФ в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере, а его подчиненный - фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ в понедельник.

"Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона провела проверку исполнения должностными лицами одного из военных представительств Минобороны России законодательства о соблюдении запретов и ограничений, достоверности представления сведений о доходах. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере"), а его подчиненного - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. рублей "за общее покровительство и невоспрепятствование нормальной работе предприятия". Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении очередной суммы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что правоохранители в Миассе Челябинской области задержали сотрудника военной приемки, который был закреплен за одним из оборонных предприятий. Задержание проходило не на заводе, а непосредственно в городе.

Теги
РоссияЧелябинская область
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