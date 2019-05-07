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Обрушившуюся дорогу в Югре планируют отремонтировать до 16 мая

Ремонт на участке трассы Нефтеюганск - Мамонтово начали 6 мая, задействовано семь единиц специальной техники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Восстановительные работы на обрушившемся участке трассы Нефтеюганск - Мамонтово в ХМАО планируется завершить к середине следующей недели, сообщается во вторник на сайте компании "Северавтодор", ремонтирующей дорогу.

"По предварительным расчетам, ремонт аварийного участка планируется закончить до 16 мая", - говорится в сообщении.

Ремонт трассы начали 6 мая, задействовано семь единиц специальной техники. Отмечается, что обрушение произошло из-за резкого притока талых вод.

Обрушение на 710-м километре дороги произошло 5 мая. На время ремонта организован объезд.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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