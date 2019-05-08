Уральский реабилитационный центр получит имя мецената из списка Forbes Тетюхина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле получит имя уральского мецената из списка Forbes Владислава Тетюхина, вложившего собственные средства в строительство медцентра. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин в Facebook.

"Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев поддержал мое предложение о присвоении Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имя Владислава Валентиновича Тетюхина. С генеральным директором ООО "УКЛРЦ" А. В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось все оформить документально", - написал депутат.

Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. Он закончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности "инженер-металлург" в 1956 году. После окончания института попал по распределению на Верхнесалдинский металлообрабатывающей завод, где начал налаживать одно из первых в мире производств титана. В 1980-е годы работал в Москве, но в начале 1990-х годов вернулся в Верхнюю Салду и стал директором завода. В 2012 году он занял 153-е место в списке Forbes с состоянием $690 млн.

В 2014 году Тетюхин вложил более трех млрд рублей в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, специализирующегося на высокотехнологичных методиках лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Меценат был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, являлся членом Академии инженерных наук РФ. Тетюхин умер 11 апреля на 87-м году жизни.