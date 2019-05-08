Эвакуацию ИК-6 в селе Курганской области из-за угрозы пожара проводить не будут

ТАСС, 8 мая. Исправительная колония №6 (ИК-6) на территории села Иковка Кетовского района не будет эвакуирована в связи с природными пожарами. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей села. В исправительной колонии находятся 1592 осужденных.

"В исправительной колонии №6 предприняты исчерпывающие меры пожарной безопасности. Угроза распространения огня на объекты исправительного учреждения отсутствует. По итогам заседания оперативного штаба под руководством начальника УФСИН по Курганской области Михаила Матюшкина принят комплекс мероприятий по недопущению возгорания объектов учреждения. Созданы несколько рубежей остановки огня, разработаны защитные полосы, проведены вырубка кустарника и уборка сухой травы на прилегающей 50-метровой территории", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что личный состав учреждения приведен в готовность к действиям при негативном развитии ситуации. "На дежурстве постоянно находятся три пожарных автомобиля и личный состав ведомственной противопожарной службы", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, природный пожар в Кетовском районе действует в радиусе 8 км. В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.