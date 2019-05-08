В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

ТАСС, 8 мая. Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами. Об этом в среду сообщил глава района Владимир Архипов на своей официальной странице "Вконтакте".

"К сожалению, мы объявили эвакуацию в Иковке в связи с угрозой, возникшей из-за пожара. В скором времени прибудут автобусы. Эвакуироваться будут в первую очередь дети, женщины, пожилые люди. Мы уже приготовили места временного пребывания. Огромная просьба приготовить документы, вещи первой необходимости и воду", - написал Архипов.

В селе проживает более 4,5 тыс. человек.

Оперативный штаб во главе с начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Курганской области примет решение об эвакуации исправительной колонии № 6 на территории Иковки. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Решение об эвакуации пока не принято. Оперативный штаб во главе с начальником УФСИН будет собираться, и там будет принято решение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в колонии находятся 1592 осужденных.

В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС. В тушении задействованы самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76, а также вертолет Ми-8, общая группировка сил составляет более 500 человек и 200 единиц техники.