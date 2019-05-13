В двух районах Челябинской области отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в Брединском и Красноармейском районах Челябинской области, введенный из-за лесных пожаров, отменен, сообщил на брифинге, посвященном текущей ситуации с лесными пожарами в регионе, заместитель начальника ГУ МЧС по области Эдуард Дорожкин.

"Режим ЧС был введен в Брединском муниципальном районе, он отменен на сегодняшний день, и в Красноармейском муниципальном районе, он тоже на сегодняшний день отменен", - сказал Дорожкин.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области ввели режим ЧС в этих двух районах из-за лесных пожаров. В борьбе с природной стихией, кроме сотрудников МЧС, задействованы добровольцы, работники местного лесничества, транспортно-боевой вертолет Ми-8 Центрального военного округа. Его экипаж выполнил 31 сброс воды общим объемом 155 тонн.