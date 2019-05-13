Количество пожаров в Челябинской области выросло в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Более 350 лесных пожаров зафиксировано в Челябинской области с апреля, когда начался пожароопасный период, пройденная огнем площадь составила около 9,5 тыс. га. Это в 1,5 раза выше по сравнению с 2018 годом, сообщил на брифинге в понедельник и. о. заместителя губернатора - министра общественной безопасности Олег Климов.

"На сегодняшний день количество лесных пожаров и их площадь примерно в полтора раза превосходят показатели прошлого года, хотя и прошлый год был непростым. На утро у меня в сводке 354 возгорания, я имею в виду лесные пожары, и площадь, пройденная огнем, - около 9,5 тыс. гектаров. Эта площадь включает как леса подведомственные нашей области, так и леса Министерства обороны, а также леса наших национальных парков и заповедников", - сказал Климов.

В Челябинской области из-за лесных пожаров действовал режим чрезвычайной ситуации в Красноармейском и Брединском районах. В борьбе с природной стихией кроме сотрудников МЧС задействованы добровольцы, работники местного лесничества транспортно-боевой вертолет Ми-8 Центрального военного округа. Его экипаж выполнил 31 сброс воды общим объемом 155 тонн.