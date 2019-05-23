Прокуратура проверит больницу Челябинской области, где отказали в приеме инвалиду

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит больницу Еманжелинского района, где отказались принимать мужчину в инвалидном кресле из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники больницы отказались принимать мужчину в инвалидном кресле из-за того, что он был пьян и вел себя буйно. После того, как мужчина протрезвел, его направили на автомобиле в медучреждение по месту жительства.

"Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении в части своевременности и качества оказания медпомощи", - сказали в пресс-службе.