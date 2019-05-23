Совершивший незапланированную посадку в Сыктывкаре Boeing вылетел в сторону Москвы

ТАСС, 23 мая. Самолет Boeing-737 авиакомпании UTair, совершивший незапланированную посадку в аэропорту Сыктывкара Республики Коми, вылетел в направлении Москвы, сообщил в четверг ТАСС гендиректор "Комиавиатранс" Александр Пономарев.

Ранее в "Комиавиатранс" сообщали, что накануне вечером в аэропорту Сыктывкара из-за технической неисправности произошла незапланированная посадка самолета Boeing-737 авиакомпании UTair. В момент инцидента на борту находились 46 человек, никто не пострадал.

"Самолет улетел в Москву, он пустым ушел. Пассажиры все раньше улетели на других рейсах", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в Коми межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, самолет следовал рейсом Санкт-Петербург - Сургут. "В аэропорту Сыктывкара вчера произвел посадку борт, следующий [рейсом] Санкт-Петербург - Сургут, эксплуатант UTair. Проводится работа, будет формироваться комиссия по расследованию авиационного события. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.