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Главу управления дорожного хозяйства Челябинска отстранили от работы

Сменить руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство в региональном центре, ранее поручил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Александр Шабалин на данный момент отстранен", - сказали в пресс-службе, отметив, что обязанности начальника управления исполняет его заместитель Ирина Степанова.

"О кадровых перестановках будет понятно тогда, когда глава города Владимир Елистратов лично пообщается с главой региона", - отметил собеседник агентства, не уточнив время и дату встречи мэра и врио губернатора.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил мэрии сменить руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство в региональном центре, после осмотра объектов дорожного строительства. Текслера не устроило состояние дорог и проблемы с УФАС из-за контрактов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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