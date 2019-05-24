Врио губернатора поручил сменить главу управления дорожного хозяйства Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил мэрии регионального центра сменить главу управления дорожного хозяйства Александра Шабалина. Об этом врио главы региона сообщил во время осмотра объектов дорожного строительства в пятницу.

"Меня не устраивает, как сегодня организована работа в городе, я привел в пример, у нас сегодня отконтрактованы все объемы по [нацпроекту] "Безопасные и качественные автомобильные дороги", за исключением города. В городе идет "пинг-понг" с УФАС, причем УФАС, на мой взгляд, абсолютно справедливые предложения выдвигает - более современные материалы, которые и надлежит использовать, но почему-то эти решения почему-то откладываются, что влияет напрямую на сроки начала работ, тем более сейчас сезон, и мы не можем себе позволить начинать работу в июне-июле, а все к этому идет. <…> Плюс большое количество замечаний по содержанию дорог. Здесь, мне кажется, нужны новые люди, которые смогут эту работу организовать по-новому, <…> поэтому я городу поручил осуществить смену руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство", - сказал Текслер.

Ранее сообщалось, что челябинское УФАС России дважды отменяло итоги аукциона на проведение в Челябинске ремонта 18 улиц. Первый аукцион был приостановлен по заявлению победившей в торгах компании ООО ТПК "ЯКК", компания утверждала, что заказчик закупки - Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска - якобы предписало использовать для выполнения ремонта материал, который не предусмотрен техническим регламентом. Второй раз УФАС отменила результаты в связи с тем, что первое предписание не было полностью выполнено. Начальная цена контракта по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составляет 827 млн рублей.

На реализацию национального проекта в 2019 году в Челябинской области из федерального бюджета выделено 1 млрд 884 млн рублей, с учетом софинансирования - 3 млрд 460 млн рублей. К концу 2024 году в челябинской агломерации должны соответствовать нормам 54,1% дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139 млрд рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.