Тюменский детский омбудсмен просит полицию не пускать подростков на концерт рэпера Face

ТАСС, 27 мая. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов направил в региональную прокуратуру и УМВД обращение с просьбой не допускать подростков на концерт рэпера Face (Ивана Дремина), запланированный в одном из тюменских клубов на 1 июня. Об этом Степанов сообщил ТАСС в понедельник.

"С теми возрастными ограничениями, которые ставят организаторы концерта (16+), мы не всегда согласны. У нас есть закон о защите детей от информации, причиняющей им вред, и мы действуем в соответствии с этим законом", - сказал Степанов.

В тексте обращения омбудсмена, которое есть в распоряжении ТАСС, говорится, что тексты песен рэпера изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается пренебрежение моральными и культурными ценностями.

"В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства. <…> Прошу вас принять меры по установлению возрастного ограничения посещения вышеуказанного мероприятия 18+, а также к недопущению возможности нарушения установленного ограничения организаторами концерта", - говорится в обращении.

Ранее группа жителей Кирова потребовала запретить назначенный на 15 мая концерт рэпера Face, так как его творчество причиняет вред физическому и психическому здоровью и развитию детей. Соответствующее заявление было направлено в областную прокуратуру. Однако концерт рэп-исполнителя состоялся в назначенный день.

22-летний российский рэп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, стал популярен в 2017 году, после публикации в соцсети "ВКонтакте" альбома No Love и нескольких видеоклипов. В декабре 2017 года администрация Белгорода выступила с критикой творчества рэпера, в том числе из-за наличия ненормативной лексики в его композициях. По просьбе администрации города организаторы отметили концерт, который должен был состояться 18 декабря.