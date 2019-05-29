Транспортная прокуратура проверяет задержку авиарейса более чем на 12 часов в Челябинске

ТАСС, 29 мая. Челябинская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Челябинск - Анталья авиакомпании Red Wings. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в 02:20 (00:20 мск), но время вылета перенесено на 13:00. Позже вылет перенесли на 15:00.

"Произошла задержка чартерного рейса №4009 по маршруту Челябинск - Анталья авиакомпании Red Wings. Время вылета, указанное в расписании - 02 часа 20 минут - в связи с технической неисправностью воздушного судна перенесено на 15 часов. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании", - сказала собеседница агентства.

В транспортной прокуратуре добавили, что всего на рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставлена гостиница.