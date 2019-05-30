Радиолокационную роту в Ханты-Мансийске перенесут до конца 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Перенос радиолокационной роты в Ханты-Мансийске, который необходим для дальнейшего строительства жилого микрорайона, произойдет в течение 2021-2022 годов. Об этом в четверг сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе прямой линии.

"Я согласовала проект доклада министра обороны [Сергея Шойгу] президенту РФ [Владимиру Путину] по этому поводу, в соответствии с которым и регион, и Министерство обороны планируют завершить поручение президента РФ в течение 2021-2022 годов. Правительство автономного округа примет участие в создании условий, профинансирует те работы, которые необходимы для подготовки площадки и перемещения этой станции на новое место", - сказала глава региона.

Она отметила, что по ее поручению власти Ханты-Мансийска проводят публичные обсуждения с жителями по выбору нового участка для размещения радиолокационной роты. Данная площадка будет в отдалении от жилых домов.

Ранее департамент общественных и внешних связей Югры сообщал, что в результате переговоров между правительством Югры с Министерством обороны РФ достигнута договоренность о передислокации радиолокационной роты, а также передающих объектов радиолокационной станции (РЛС).

По информации региональных властей, перенос воинской части необходим для дальнейшего строительства жилого микрорайона "Солдатское поле" в Ханты-Мансийске. В 2018 году от имени правительства Югры и губернатора Натальи Комаровой были направлены обращения в адрес президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости переноса воинской части, расположенной в Ханты-Мансийске в районе так называемого Солдатского поля, а также передающих объектов радиолокационной станции.