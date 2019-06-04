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Пожар на складах под Екатеринбургом полностью ликвидировали

На месте инцидента работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций на складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамили Свердловской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 15:00 мск пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций складов в Арамили. Пожару дан общий отбой", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в промзоне города Арамиль загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров.

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