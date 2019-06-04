Врио главы Челябинской области намерен 5 июня подать документы на выборы губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 5 июня планирует подать документы для участия в выборах губернатора региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба руководителя области.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. В регионе дан старт избирательной кампании.

"5 июня 2019 года глава региона А. Л. Текслер посетит избирательную комиссию Челябинской области и зарегистрируется как кандидат в губернаторы Челябинской области", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 4 апреля Текслер сообщил, что намерен участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.