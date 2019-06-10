РЖД инвестируют 2 млрд рублей в строительство инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Инвестиции "Российских железных дорог" (РЖД) в строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области составят около 2 млрд рублей, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов.

"Знаковое событие для нас - соглашение с РЖД о строительстве железнодорожной инфраструктуры в "Титановой долине" на условиях концессии. Около 2 млрд рублей профинансируют в этот проект "Российские железные дороги", - написал он.

РЖД и руководство ОЭЗ "Титановая долина" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 6-8 июня, соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместное развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны.

В рамках проекта планируется построить железнодорожные пути между станцией Верхняя Салда Свердловской железной дороги и территорией особой экономической зоны, а также развить инфраструктуру в точке примыкания нового пути. Ожидается, что РЖД и правительство региона рассмотрят возможность заключения соответствующего концессионного соглашения.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, которая включает в себя две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения.