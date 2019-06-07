РЖД примут участие в развитии ОЭЗ в Свердловской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и руководство особой экономической зоны "Титановая долина" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Документ предполагает совместное развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ "Титановая долина", говорится в пресс-релизе РЖД. В рамках проекта планируется построить железнодорожные пути необщего пользования между станцией Верхняя Салда Свердловской железной дороги и территорией особой экономической зоны и осуществить развитие инфраструктуры общего пользования в точке примыкания нового пути. РЖД и правительство Свердловской области рассмотрят возможность заключения соответствующего концессионного соглашения.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.