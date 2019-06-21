Экспозиция центра "Эрмитаж-Урал" будет посвящена эвакуации музея во время войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Экспозиция строящегося культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" будет посвящена периоду, когда музей был эвакуирован в Екатеринбург во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Мы обговаривали [с руководством музея] вариант с экспонированием тех предметов, которые были здесь во время эвакуации. <…> Выставка части экспонатов музея, которые были здесь в годы войны. Здесь была живопись, различные предметы. Будет, наверное, и то, и другое", - сказал он.

Креков добавил, что пока неизвестно, какие именно экспонаты планируется привезти в Екатеринбург. Это зависит от ряда обстоятельств, в том числе технических моментов.

Ранее сообщалось, что центр будет размещен в двух зданиях в центре города: в здании на улице Вайнера, 11 будут экспозиции, а на улице Вайнера, 16 разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей, власти города обратились с просьбой к Минкультуры РФ о выделении еще 100 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.