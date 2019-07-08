РМК планирует смонтировать первую очередь Томинского ГОКа до конца 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует до конца 2019 года смонтировать первую очередь Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Челябинской области. Об этом в понедельник сообщил президент РМК Всеволод Левин в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Томинский ГОК - один из самых масштабных проектов по металлургии за последние годы, включен в стратегию развития отрасли 2014-2020 годов и перспективу до 2030 года. Ожидается, что комбинат будет способен перерабатывать 28 млн тонн руды в год и выпускать ежегодно до 500 тыс. тонн медного концентрата.

"Сегодня мы находимся уже на финальной стадии. Строительно-монтажные работы практически закончены, идет поставка и монтаж оборудования. Наша задача - до конца 2019 года смонтировать первую очередь производительностью 14 миллионов тонн в год, до конца апреля 2020 года смонтировать и запустить вторую очередь", - сказал Левин.

По его словам, в строительство Томинского ГОКа инвестируется порядка $500 млн. "Сегодня это наш самый емкий проект", - добавил Левин.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.