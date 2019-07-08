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Пассажиров задержанного в Челябинске авиарейса в Анталью заберет другой перевозчик

В Челябинск вылетел борт авиакомпании Royal Flight

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Пассажиров авиарейса компании Red Wings, который должен был ночью вылететь из Челябинска в Анталью, заберет самолет авиакомпании Royal Flight. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Рейс в Анталью должен был вылететь в 01:40 (23:40 мск воскресенья). Однако самолет попал в грозу, к нему направилась бригада техников. В результате рейс задержали до 12:00 (10:00 мск), а затем до 20:30 (18:30 мск), написано на табло аэропорта.

"Из Антальи вылетел борт авиакомпании Royal Flight, который заберет из аэропорта 218 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings", - сказали в пресс-службе.

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