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Пассажиры задержанного в Челябинске авиарейса в Анталью вылетели в пункт назначения

Рейс должен был вылететь в 01:40 (23:40 мск воскресенья)

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Авиакомпания Royal Flight забрала из челябинского аэропорта пассажиров авиарейса компании Red Wings, которые должны были вылететь в Анталью в ночь на понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс в Анталью должен был вылететь в 01:40 (23:40 мск воскресенья). Однако самолет попал в грозу, к нему направилась бригада техников. В результате рейс задержали до 12:00 (10:00 мск), а затем до 21:00 (19:00 мск).

"Royal Flight забрал из аэропорта всех 218 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings. Они вылетели в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

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