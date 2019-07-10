Власти Челябинска намерены повысить прибыльность городского общественного транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Челябинска планируют пересмотреть сеть маршрутов, количество единиц и расписание движения общественного транспорта таким образом, чтобы его работа не приносила убытки. Об этом сообщила в среду журналистам временно исполняющая обязанности главы города Челябинска Наталья Котова на своей первой пресс-конференции.

Челябинскому муниципалитету предъявлена субсидиарная ответственность на 537 млн рублей в рамках банкротства одного из предприятий общественного транспорта. По словам врио главы города, скорее всего, субсидиарная ответственность будет также предъявлена по долгам "Челябинского городского электротранспорта".

"Никого не устраивают ржавые маршрутки, которые передвигаются по дорогам Челябинска. <…> Если не хотим получить снова убыточное предприятие, мы должны пересмотреть всю сеть", - сказала она. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, речь идет о пересмотре маршрутной сети, расписания движения, количества подвижного состава, а также возможности достройки и включения в сеть метро, которое пытаются построить в Челябинске с 90-х годов ХХ века. На сегодняшний день стройка законсервирована.

По словам Котовой, в ближайшее время для развития общественного транспорта будет приобретено 65 автобусов на газомоторном топливе. Их передадут не находящимся в состоянии банкротства предприятиям, а новому, которое предполагается создать.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области намерены перевести общественный транспорт в крупных городах региона на газомоторное топливо и электрическую тягу. По словам врио губернатора региона Алексея Текслера, техника, которая в настоящее время применяется в качестве общественного транспорта в Челябинской области, старая, а поэтому неэкологичная.

Депутаты Челябинской городской думы на заседании 24 июня приняли отставку главы города - 59-летнего Владимира Елистратова. Врио была назначена 53-летняя Котова, которая с 2005 года работала в городской администрации на разных должностях.