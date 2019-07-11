Свердловская область и Турция реализуют совместные проекты в промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области заинтересованы в расширении сотрудничества с Турцией в сфере машиностроения, IT-технологий и туризме. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Евгений Куйвашев, подводя предварительные итоги международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Если говорить о перспективных направлениях сотрудничества, которым выставка ИННОПРОМ сможет придать дополнительный импульс, то мы проводим переговоры с турецкими коллегами и ожидаем расширения нашего сотрудничества. Конечно же, в первую очередь в машиностроении, в горных работах, идем в IT-сферу, медицинские технологии и развитие туризма", - сказал он.

Куйвашев добавил, что по итогам ИННОПРОМа в регионе будет реализован ряд совместных с турецкой стороной проектов в промышленности. "У турецкой стороны есть хорошие компетенции в производстве текстиля, в том числе по выпуску спецтканей, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности: химической, металлургической, связанной с агрессивными средами. И мы на полях выставки договорились проработать тему создания совместного производства на территории Свердловской области с тем, чтобы локализовать здесь выпуск материала и производить спецодежду, востребованную как в нашем регионе, так и в соседних областях", - отметил губернатор.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.