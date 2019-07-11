Куйвашев: товарооборот Свердловской области и Турции вырастет минимум в 1,8 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Товарооборот Свердловской области и Турции после международной промышленной выставки ИННОПРОМ может вырасти минимум в 1,8 раза. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Евгений Куйвашев.

"По итогам 2018 года товарооборот Свердловской области и Турецкой Республики составил $185 млн. Это 18-е место среди стран-торговых партнеров региона, и товарооборот надо однозначно увеличивать, нужно переводить наше взаимовыгодное партнерство на системную основу. <…> В данном случае прогноз давать - дело неблагодарное. <…> Но, думаю, что увеличение будет, потому что нет такой страны, которая была бы у нас в партнерстве, и не увеличился бы товарооборот. Он увеличивается всегда, минимум в 1,8 раза", - сказал губернатор.

Куйвашев добавил, что в первом квартале 2019 года товарооборот региона и Турции вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $59,5 млн.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.