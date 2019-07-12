Энергоснабжение в Кушве Свердловской области полностью восстановлено после бури

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Последствия сильного ветра с дождем в городе Кушве Свердловской области, после которого часть жителей осталась без электричества и газоснабжения, полностью ликвидированы. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Аварийно-восстановительные бригады завершили работы по восстановлению энергоснабжения в Кушве", - говорится в сообщении.

Шквалистый ветер и дождь 10 июля оставили без света почти 300 частных домов в городе Кушве, без газа остались 28 домов, у 12 домов повреждена кровля. Ранее специалисты восстановили газоснабжения в домах, сотрудники МЧС с коммунальными службами очистили улицы и придомовые территории от упавших деревьев и веток.

Кушва - город в Свердловской области, расположенный в 198 километрах от областного центра, в котором живут более 40 тыс. человек.