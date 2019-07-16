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Уральский федеральный университет возобновляет работу после сообщения о минировании

Всего эвакуация прошла более чем в 30 зданиях вуза
Здание УрФУ на проспекте Ленина во время эвакуации Дина Веретельникова/ТАСС
Описание
Здание УрФУ на проспекте Ленина во время эвакуации
© Дина Веретельникова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Работа Уральского федерального университета (УрФУ), более 30 корпусов которого эвакуировали ранее во вторник из-за сообщения об угрозе взрыва, возобновляется. В частности студентов и преподавателей начали пускать в здание журфака, в чем смог убедиться корреспондент ТАСС.

В корпусе вуза по адресу проспект Ленина, 51, где находится факультет журналистики, в момент эвакуации проходили вступительные испытания. Декан факультета ранее Борис Лозовский сообщил ТАСС, что во вторник там надеются завершить проведение творческого конкурса, несмотря на эвакуацию.

В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что всего эвакуация прошла более чем в 30 зданиях. Ранее в вузе сообщали о более чем 20 эвакуированных корпусах. Сообщение о минировании, как сообщалось ранее, поступило без указания здания, а потому людей вывели из всех корпусов УрФУ.

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