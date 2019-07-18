Суд начал рассматривать дело жителя Югры, обвиняемого в угоне самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг приступил к рассмотрению по существу дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что судья Алексей Москвин назначил рассмотрение дела на 18 июля в 10:30 по местному времени (08:30 мск). Мера пресечения подсудимому на период судебного разбирательства оставлена без изменения - содержание под стражей. Шаповалов на время суда помещен в Ханты-Мансийскую клиническую психоневрологическую больницу в Ханты-Мансийске.

Заседание проходит в открытом режиме для СМИ. Подсудимый доставлен в зал заседаний. Вместе с ним присутствуют его государственный адвокат и законный представитель. Рассмотрение дела началось в 10:30 по местному времени (08:30 мск).

Ранее в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщали, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подсудимого невменяемым.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.