Суд рассмотрит дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры 18 июля

"Назначить дело к рассмотрению на 18 июля в 10:30. На период судебного разбирательства Шаповалову меру пресечения оставить без изменения - содержание под стражей. На период рассмотрения дела в суде поместить Шаповалова в Ханты-Мансийскую клиническую психоневрологическую больницу в городе Ханты-Мансийск", - сказал судья Алексей Москвин.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил 18 июля датой рассмотрения дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе 2019 года. Мера пресечения продлена на период судебного разбирательства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья уточнил, что оснований для избрания другой меры пресечения не видит, поскольку обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого, не изменились. Шаповалов и его защитник Калинина просили изменить меру пресечения на более мягкую.

Ранее в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщали, что в середине июня дело Шаповалова было направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Обвиняемого перевели в психиатрическую больницу, продлив срок ареста до 21 июля. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.