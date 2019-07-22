Дым от лесных пожаров в Красноярском крае окутал города Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Восточные и центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры окутаны дымом от лесных пожаров, действующих в соседних регионах, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
"В восточных и центральных районах Югры наблюдается дымка и легкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Однако на территории округа <…> действующих природных пожаров не зарегистрировано. В то же время продолжают действовать природные пожары в соседних субъектах, откуда могла прийти дымка", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что дымка, окутавшая Сургут, пришла из Красноярского края, где бушуют лесные пожары. "Дымка в воздухе - результат задымления от лесных пожаров в Красноярском крае. <…> Оперативная группа уже проверила уровень загрязнения в пяти разных точках города. Предельная концентрация CO2 (углекислого газа - прим. ТАСС) не превышена ни в одной из них", - пояснил он.
Жители Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района в социальных сетях сообщают о дымке и запахе лесных пожаров в муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что порядка 679,6 тыс. га леса горит на территории Красноярского края. В регионе действует режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. По данным Минлесхоза, угрозы населенным пунктам нет. По информации пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.