Источник: госпитализирован глава округа Свердловской области, осужденный за крупную взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Приговоренный к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки глава Южного управленческого округа в Свердловской области Михаил Астахов госпитализирован после суда, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах во вторник.

22 июля Синарский районный суд города Каменска-Уральского вынес приговор Астахову за получение взятки в размере порядка 6 млн рублей. Также ему назначен штраф объемом 12 млн рублей.

"Астахов пожаловался на здоровье и был доставлен в больницу, где сейчас и находится", - сказал собеседник агентства.

По данным Каменск-Уральского городского интернет-портала, у Астахова случился сердечный приступ, он находится в терапевтическом отделении одной из больниц города.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в 2014 году Астахов получил взятку за то, что способствовал подписанию актов о приемке работ и справок о стоимости выполненных работ по двум муниципальным контрактам на строительство детского дома и двух многоквартирных домов в Каменск-Уральском. При этом часть работ не была выполнена. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму порядка 6 млн рублей. Астахов был задержан 12 мая 2018 года.

Он был назначен главой округа в марте 2016 года. До этого являлся главой администрации Каменска-Уральского, а ранее был депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по соцполитике. В состав Южного управленческого округа входит 14 муниципальных образований.