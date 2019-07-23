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Площадь пожара в магазине в Свердловской области выросла до 1 тыс. кв. метров

Пострадавших нет, сотрудники МЧС пытаются не допустить распространения огня на соседние дома

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания в магазине "Пятерочка" в селе Косулино в Свердловской области выросла до 1 тыс. кв. метров, обрушилась крыша здания, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли магазина", - сказали в ведомстве.

Пострадавших нет, поскольку в момент пожара в магазине не было покупателей, а персонал эвакуировался.

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние жилые дома.

Теги
РоссияСвердловская область
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