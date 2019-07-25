Резервный борт с пассажирами задержанного рейса Utair вылетел из Югры в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Пассажиры задержанного на четыре часа по техническим причинам рейса Utair вылетели из из Ханты-Мансийска в Москву резервным бортом.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта вылета, рейс отправился в 09:53 мск. Изначально вылет был запланирован на 05:40 мск.

Ранее сообщалось, что после задержки рейса часть пассажиров вернулась домой, часть была размещена в гостинице.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России. Пассажиропоток в 2018 году - более 7,9 млн человек.