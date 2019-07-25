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Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в убийстве экс-главы киргизской диаспоры

Камчыбека Каримова убили 2 июля в одном из дворов города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца одного из подозреваемых в убийстве экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Он арестован на два месяца - до 20 сентября. Имеет статус подозреваемого", - сказала она.

Каримов был убит 2 июля в одном из дворов Екатеринбурга. По данным Следственного комитета по Свердловской области, основной версией убийства стал корыстный мотив нападавших. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

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