Движение речного транспорта на Ямале приостановлено из-за сильного ветра

ТАСС, 30 июля. Движение теплоходов на участке между селом Мужи и городом Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановлено по метеоусловиям. Также задержан рейс из Салехарда в село Яр-Сале, сообщила во вторник пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"По маршруту "Березово - Салехард - Мужи" и обратно отмена части рейса по метеоусловиям. По маршруту "Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" и обратно задержка отправления до 23:00", - говорится в сообщении.

По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем во вторник порывы ветра в ряде районов округа могут достигать 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги, перевезти пассажиров помогают вертолеты.