В отношении начальника отдела челябинского медицинского вуза СК возбудил дело о взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника отдела капитального строительства и капремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета в 2013-2018 годах получал взятки в сумме более 35 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за заключение контрактов по выполнению различных работ для нужд учебного учреждения. <…> Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о задержании сотрудника вуза.

Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и предъявления обвинения, расследование продолжается, сообщили в управлении СК.