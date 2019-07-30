Синоптики ожидают циклон в районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Циклон в начале августа может принести дожди в Карталинский район Челябинской области, где власти объявили режим ЧС из-за засухи, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Власти Карталинского района Челябинской области 26 июля объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи. Создана рабочая группа, которая обследует состояние посевов на полях, чтобы определить, нужно ли их списывать или переводить в кормовую группу.

"Мы ожидаем циклон. Согласно имеющимся данным, прогностическим материалам, 1 августа пойдет циклон с юга (ориентировочно Черное море, Украина). Есть надежда, что он заденет [Карталинский район], и там 1-го - 2-го числа пройдут дожди, может быть, не очень интенсивные. Могут умеренные пройти. Учитывая, что фон температуры не очень высокий, нарастания засухи быть не должно в ближайшее время. Засушливые явления снизятся с прохождением циклона", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для юга Челябинской области засуха не является из ряда вон выходящим явлением. Засушливость там наблюдается довольно часто: каждые один-два года.

В администрации района ТАСС ранее сообщили, что в 2018 году засухи не было.